Gualeguaychú transitará el último viernes de noviembre con buenas condiciones meteorológicas y un marcado ascenso de la temperatura durante la jornada.

La máxima prevista se ubicará entre los 30 y 32 grados, con un cielo parcialmente nublado y vientos leves del sector noreste.

Durante la noche, la temperatura descenderá hasta los 22 grados, mientras que se mantendrán las condiciones de estabilidad, sin precipitaciones previstas.

De cara al fin de semana, se espera que el calor se intensifique. El sábado predominará el sol, mientras que el domingo las temperaturas podrían superar los 33 grados, con nubosidad variable.