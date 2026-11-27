Personal de la Comisaría Cuarta intervino durante la noche de este jueves en un supuesto hecho de violencia de género, ocurrido en inmediaciones de calles Maestra Piaggio y Roffo, en Gualeguaychú.

Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una joven de 19 años, quien manifestó haber mantenido una discusión con su pareja por cuestiones sentimentales. Ante esta situación, los uniformados la invitaron a formalizar la correspondiente denuncia.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Género en turno dispuso la aprehensión del hombre, de 25 años.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.