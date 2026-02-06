Mejoramiento integral de calles con cortes de tránsito dentro del casco urbano

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas a la circulación vehicular en distintos tramos del área céntrica, a raíz de tareas de reparación sobre la calzada que requieren la ocupación total de la traza.

Los cortes alcanzan a:

• España, entre Bolívar y Andrade

• Pellegrini y Gervasio Méndez

• Montevideo, entre Andrade y Gervasio Méndez

Las intervenciones corresponden a trabajos de bacheo, los cuales consisten en el retiro del material deteriorado, limpieza profunda del sector afectado, recomposición de la base y la posterior colocación de hormigón.

Este procedimiento permite recuperar la resistencia estructural del pavimento y prolongar su vida útil frente al tránsito diario.

Es por esto que el tránsito permanecerá interrumpido durante el desarrollo de las tareas y hasta que el material alcance el nivel de fraguado necesario para su habilitación segura, lo cual puede llevar varios días.

Municipalidad de Gualeguaychú