 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ALLANAMIENTO

Por robo, allanaron una vivienda del 140 y detuvieron a conocido sujeto de 41 años

En el marco de una causa en trámite por el delito de robo, personal de comisarías Sexta y Novena allanó una vivienda en el Barrio 140. El detenido posee amplios antecedentes.

5 Feb, 2026, 20:50 PM

En horas de la tarde, personal policial llevó a cabo un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa en trámite por el delito de robo, la cual requería la detención de un sujeto de 41 años de edad.

 

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en el Barrio 140 Viviendas, donde los efectivos irrumpieron logrando localizar y detener al individuo buscado por la justicia.

 

El detenido, quien posee amplios antecedentes penales por delitos contra la propiedad, fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

 

En el lugar trabajó personal de Comisaría Sexta, Comisaría Novena, con la presencia del Delegado Judicial, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Temas

ALLANAMIENTO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso