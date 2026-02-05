Por robo, allanaron una vivienda del 140 y detuvieron a conocido sujeto de 41 años

En horas de la tarde, personal policial llevó a cabo un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en el marco de una causa en trámite por el delito de robo, la cual requería la detención de un sujeto de 41 años de edad.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada en el Barrio 140 Viviendas, donde los efectivos irrumpieron logrando localizar y detener al individuo buscado por la justicia.

El detenido, quien posee amplios antecedentes penales por delitos contra la propiedad, fue trasladado a la Jefatura Departamental, quedando alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En el lugar trabajó personal de Comisaría Sexta, Comisaría Novena, con la presencia del Delegado Judicial, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Temas ALLANAMIENTO