Esta noche la Azotea de Lapalma presentará el Carnaval de Venecia

Alrededor de 25 artistas, desfilarán esta noche en el marco de la propuesta artística de la Azotea Lapalma, en la que expondrán la indumentaria antigua, que acompaña relatos variados.

“Esta vez la temática es diferente para ellos. Cada traje tiene una temática, está la lluvia, la luna, la mujer de hielo…y se basa en eso. Lo que hacen es criticar, con su vestimenta, lo político y los social, a través de estos trajes venecianos”, señaló Egui.

El desfile expondrá trajes diseñados por el profesor Juan Lucas, inspirados en la estética clásica del carnaval veneciano, los cuales fueron donados por la artista plástica Pía Galeano. “Estos trajes cuentan algo constantemente”, resaltó Egui. Las obras pasarán a formar parte del patrimonio permanente del Museo.

A la propuesta artística se sumará un repertorio lírico, a cargo de la artista Mercedes Barel Ledri. También acompañará el encuentro, la Embajadora Cultural, Sofía Funes. La entrada es libre y gratuita.