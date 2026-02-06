Continúa la limpieza integral del Camino de la Costa con los árboles linderos al río Gualeguaychú

El Municipio continuó este viernes con la limpieza integral del Camino de la Costa, esta vez con el foco puesto en los árboles ubicados más próximos al agua, siempre bajo el mismo criterio de limpieza y despeje, sin tala ni extracción de ejemplares. Esta intervención, que comenzó a comienzo de esta semana, prioriza el cuidado del entorno natural y la preservación del paisaje ribereño, por lo cual no se talarán ni se quitarán especies que están plantadas en el lugar.

Los trabajos, además, incluyen un ordenamiento general del sector, con acciones destinadas a mejorar las condiciones ambientales, la seguridad y el uso cotidiano de uno de los espacios públicos más atractivos de la ciudad.

Las tareas estuvieron a cargo del equipo de poda de la Dirección de Espacios Verdes, que contó con apoyo de personal de la Dirección de Higiene Urbana y de la Cooperativa de Trabajo Transformando Caminos, responsable del mantenimiento del Camino de la Costa.

El operativo incluyó poda de levante para despejar visuales y liberar sectores de circulación, sumado al retiro sistemático de ramas, troncos de gran tamaño y restos de gran porte acumulados bajo la arboleda.

Para la ejecución de los trabajos se utilizaron herramientas de corte, equipos manuales y camiones volcadores, que permitieron cargar y retirar tres unidades completas de residuos vegetales y troncos de mayor diámetro.

El material extraído proviene exclusivamente de los árboles existentes en la zona, sin afectar ejemplares ni modificar la masa arbórea del lugar.

La intervención también contempló el despeje de un amplio tramo de la ribera, que quedó liberado de ramas bajas y restos acumulados, junto con el corte y emprolijado del pasto en sectores clave del paseo. Estas acciones permitieron recuperar áreas que permanecían con acceso limitado y mejorar la percepción de orden y limpieza en todo el corredor costero.

Municipalidad de Gualeguaychú