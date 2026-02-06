En Semana Santa se realizará en Gualeguaychú el Selectivo para el Mundial de Canotaje

Mauricio Caffa, presidente de la Confederación Panamericana de Canoas, dijo en RADIO MÁXIMA que entre el 2 y el 5 de abril, en Semana Santa, se realizará en Gualeguaychú el campeonato argentino y selectivo para el Mundial, con unos 400 deportistas inscriptos.

El Mundial se desarrollará en Gualeguaychú en octubre próximo. Será el primero que se realiza en Sudamérica. Caffa dijo que ya se firmó el contrato entre la Federación Argentina y la Federación Internacional. “Ahora nos queda una reunión en Gualeguaychú y poner sobre la mesa todas las tareas a repartir”, dijo.

Agregó que “el anuncio se hará en Semana Santa durante el campeonato argentino. Allí además llegará una inspección de Europa, y estarán todos los palistas de la Argentina, ahí comenzará la movida del mundial. En Semana Santa va a ser una locura de gente, porque todos los palistas del país quieren ir a participar. Serán dos eventos en uno, para que los palistas no tengan que volver a viajar en otra oportunidad, llegan del Sur, de Misiones, del norte…”.

Sobre el campeonato argentino, Caffa resaltó que “va a ser algo que nunca se vio en el país, lo vamos a transmitir por streaming, será un espectáculo increíble, una impresionante previa al Mundial, para mi es un sueño como espectador, como palista y como dirigente”, y precisó que para Semana Santa “venimos trabajando todo el año con la Comisión de Maratón, la Federación y el club Regatas Gualeguaychú”.

Añadió que “en el Selectivo y en el Campeonato Argentino de Maratón, se incluyen las categorías cadetes, juniors, seniors y masters y para canotaje, que son las mismas del Mundial excepto los cadetes de 14-15 años que pueden participar como juniors”.