Guale SOLIDARIDAD

Piden ayuda solidaria para una figura del carnaval de Gualeguaychú

Una de las máximas estrellas históricas del Carnaval, Teresita Pighetti, atraviesa una complicada situación de salud y sus familiares piden ayuda solidaria.

6 Feb, 2026, 12:10 PM

Rebeca Luján, hija de Teresita, dijo en RADIO MÁXIMA que “mamá fue intervenida dos veces, de una cirugía cervical, tenía una compresión medular severa y le había comprometido la movilidad de los miembros”.

 

Está internada en Colón y tiene una infección por una bacteria, sufre de dolores y de desnutrición y anemia, a la espera de que OSER provea de un aparato especial.

 

“Esta situación que ella tiene hoy le genera un dolor insoportable, el proceso ha sido larguísimo y sabemos lo que ha sufrido”, señaló.

 

 

La familia espera para el martes un traslado a una clínica especial en Galarza, pero la familia necesita dinero para lo que no cubre la obra social.

 

“Tenemos a razón de un millón y medio de pesos, de lo que hay que abonar para la internación, suplementos dietarios y medicación, que no cubre OSER. Son gastos que hay que cubrir de carácter urgente y no tenemos como desembolsarlo”, indicó

 

Donaciones en el siguiente alias: rebeca.lujan.84

 

 

SOLIDARIDAD

