Piden ayuda solidaria para una figura del carnaval de Gualeguaychú

Rebeca Luján, hija de Teresita, dijo en RADIO MÁXIMA que “mamá fue intervenida dos veces, de una cirugía cervical, tenía una compresión medular severa y le había comprometido la movilidad de los miembros”.

Está internada en Colón y tiene una infección por una bacteria, sufre de dolores y de desnutrición y anemia, a la espera de que OSER provea de un aparato especial.

“Esta situación que ella tiene hoy le genera un dolor insoportable, el proceso ha sido larguísimo y sabemos lo que ha sufrido”, señaló.

La familia espera para el martes un traslado a una clínica especial en Galarza, pero la familia necesita dinero para lo que no cubre la obra social.

“Tenemos a razón de un millón y medio de pesos, de lo que hay que abonar para la internación, suplementos dietarios y medicación, que no cubre OSER. Son gastos que hay que cubrir de carácter urgente y no tenemos como desembolsarlo”, indicó

Donaciones en el siguiente alias: rebeca.lujan.84