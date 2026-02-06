Vivía en Pacheco, dijo que viajaba a Gualeguaychú a ver a su novia y no apareció más

Débora, es hermana de Facundo y manifestó en RADIO MÁXIMA que el teléfono celular apareció tirado a la vera de la Ruta 12, en zona de Ibicuy, cerca de la caminera, mano a Gualeguaychú.

“Mi hermana nos avisó que a la vera de la ruta 12, apareció su teléfono, un chico que bajó para que su mascota haga sus necesidades. A la altura de Ibicuy, pasando la caminera, mano a Gualeguaychú. Mi hermana llamaba constantemente y ahí contestó este chico. Se supone que tiene que buscarlo la policía y peritarlo. Si no se mueven tendré que hacerlo yo”, explicó. Ahora el teléfono da apagado.

“Me da temor que apareció el celular. Y me da esperanza la Policía de Entre Ríos, por ahora lo estamos buscando nosotros”, dijo Débora angustiada.

Había conocido a una joven de Gualeguaychú, “eran novios hace tres meses, a distancia. Él le dijo: Ya estoy yendo para allá…pero nunca llegó”.

Contó que el comportamiento de su hermano fue inusual, no era de salir, ni de gastar. “Nunca se había ido así. La vida de él era redes sociales, amistades no. Nosotros somos tamberos de Santa Fe y nos fuimos a Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Mi hermano se quedó sin trabajo desde agosto del año pasado. Era medio infantil, hacía bromas tontas, siempre lo hizo. Retraso no tenía, pero tenía algo diferente a los demás”, señaló la mujer.

Facundo tiene una marca en el brazo derecho, mide entre 1,65 y 1,67. “Él es gordo, es grandote, se cuidaba en las comidas y hacía algo de deportes. Se viste totalmente de negro, zapatillas negras, remera negra, pantalones negros”, recordó la hermana.

En las últimas horas, la familia de Facundo habilitó un grupo en Facebook: TE ESTAMOS BUSCANDO FACUNDO BARRETO

Teléfonos de la familia: 3401 58-9067 / 11 3185-2686