“En los almacenes, la gente compra para el día”, dice un almacenero

El almacenero “Cebo” Níssero manifestó en RADIO MÁXIMA sobre los nuevos hábitos de consumo que “la gente compra para el día, no hay grandes ventas, también cambian los precios, suben o salen ofertas y por ahí no es conveniente comprar en cantidad, se va consumiendo lo del día”.

Agregó que “por ahí se compra para la comida de la mañana y a la noche se arreglan con lo que tienen, pero no hay una compra de dos o tres paquetes de fideos, a menos que salga una oferta. Lo mismo con la yerba, por ahí cambian de marca. No se prioriza tanto la marca, sino el precio”.

Dijo también que “en fiambres y embutidos han bajado bastante las ventas. Se compra lo esencial, los productos de almacén. La venta de cerveza bajó mucho este verano”.

Acerca de los aumentos, indicó que “en lo que va del año, se han movido los precios en leche, manteca y cremas, lo que se mantuvo es en los quesos. Las gaseosas han movido los precios en los últimos tiempos”.

El comerciante contó además que “como almaceneros también cambiamos el hábito, no compramos en cantidad porque por ahí la semana que viene una empresa saca una promoción y queda 100 pesos más barato… a veces los mismos vendedores te aconsejan cómo comprar mejor… Por ahí conviene comprar una caja de hamburguesas y no cuatro y tenerlas en el freezer…”.