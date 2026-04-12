Se detuvo a dar la hora y lo terminaron asaltando con arma blanca

Este domingo, siendo aproximadamente las 04:50 horas, un joven de 23 años denunció haber sido víctima de un robo agravado mientras circulaba en bicicleta por calle San Lorenzo y al llegar a la intersección con Del Valle, según consta en la denuncia, el damnificado fue interceptado por un grupo de cuatro individuos de entre 18 y 20 años, quienes se encontraban en la esquina de Plaza Almeida, ex Colón. Uno de ellos le solicitó la hora, situación que motivó al joven a detener su marcha, reconociendo en ese momento a uno de los sujetos, a quien conoce de vista y por referencias personales.

Al extraer su teléfono celular y su billetera del bolsillo para responder, tres de los acompañantes se aproximaron y uno de ellos le sustrajo la billetera de manera repentina. La misma contenía documentación personal y una suma aproximada de $70.000 en efectivo, siendo inmediatamente entregada a otro integrante del grupo.

Cuando la víctima intentó recuperar sus pertenencias, el agresor extrajo de entre sus prendas un arma blanca con la cual comenzó a amenazarlo, realizando movimientos intimidantes con intenciones de lesionarlo. Ante esta situación, el damnificado comenzó a pedir auxilio a los gritos, lo que provocó que el atacante desistiera de su accionar y se diera a la fuga por calle Concordia en dirección oeste.

Posteriormente, se produjo un breve forcejeo con uno de los implicados, tras lo cual todos los sospechosos huyeron del lugar al advertir la proximidad del personal policial.

Efectivos policiales se hicieron presentes donde la víctima aportó descripciones físicas y la dirección de huida de los autores, iniciándose un operativo de búsqueda en la zona.

Personal policial de Comisaria Segunda logró la aprehensión de dos de los presuntos autores, tratándose de un joven de 21 años y un menor de 17 años, quedando ambos a disposición de la Justicia.

Se dio intervención a la Fiscalía, disponiéndose las diligencias de rigor. En cuanto al menor, se procedió a la notificación de sus progenitores y se dio intervención al COPNAF, quedando alojado en Minoridad conforme lo dispuesto por la magistratura interviniente.

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