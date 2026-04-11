Empleados de un municipio de Entre Ríos ya cobran parte de su salario en “bonos alimentarios”

El Municipio de Sauce de Luna, en el departamento Federal, lanzó oficialmente los “bonos alimentarios” destinados a los agentes municipales en un contexto complicado. La medida fue impulsada por el Ejecutivo local como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo frente a una canasta básica que supera el millón de pesos.

De momento, alcanza a 165 empleados. Principalmente, a contratados que cumplen funciones en áreas como capacitaciones laborales, deporte y cultura. Se trata de un sistema que permite canjear los bonos por alimentos en comercios de la localidad.

El intendente Alcides Alderete presentó la propuesta días atrás, que consiste en "transformar el bono no remunerativo y no bonificable de $30 mil que se venía abonando en un bono alimentario de $50 mil para que los trabajadores lo canjeen".

Alderete destacó el cambio de enfoque en la gestión municipal: “Acá hay una sola arista: un gobierno nuevo, después de 40 años, con voluntad de reivindicar al empleado municipal por su dignidad y no como cuando entré que le pagaban contratos de 60 mil pesos, y después le hacían ´la gauchada´ de ayudarlos con la luz o el cable, y así quedaban como macanudos”.

Un sistema ya implementado y en funcionamiento

Según explicó el jefe comunal, la totalidad de los trabajadores alcanzados ya cobró el bono alimentario. “Ya se instrumentó. La coparticipación está muy baja y necesitamos tener algo de liquidez. A la baja de la coparticipación se sumó que la Caja de Jubilaciones nos hizo un débito y debitaron más de la cuenta. Esperamos la devolución. Pero ya han pasado tres meses”, afirmó.

Impacto local y control administrativo

Para garantizar el funcionamiento del programa, el municipio llevó adelante un concurso de precios entre comercios de Sauce de Luna. "Tuvimos tres oferentes. Sucede que algunos no llegan con la cantidad porque son comercios chicos. Se llamó a concurso de precios, y quien tenga los mejores precios, la mejor oferta será a quien se le adjudique la compra. Acá no hay amiguismos nada de eso, sino que tratamos de trabajar como el Tribunal de Cuentas nos exige”, detalló Alderete.

Una medida complementaria y bajo análisis

Desde el Ejecutivo remarcaron la continuidad del bono dependerá de la evolución de los ingresos municipales. “Se evaluará en función de cómo evoluciona la coparticipación. Pero acá no se toca el salario. Es nada más que un adicional complementario”, explicó el intendente.

Por último, Alderete confirmó que la medida fue implementada por decreto, ante la falta de acuerdo con el gremio: “El Ejecutivo hizo la propuesta, pero el gremio (ATE) no la firmó. Lo hice por decreto”.

Fuente: El Once