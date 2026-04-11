En un boliche, un joven agredió al encargado de la limpieza de los baños

Un joven de 20 años fue detenido en la madrugada del sábado acusado de agredir a un trabajador dentro de un local bailable ubicado en inmediaciones de Maestra Piccini y Rocamora.

El episodio se registró alrededor de las 06:15, cuando personal de Comisaría Primera intervino en el lugar tras un incidente ocurrido en el interior del boliche.

Según se informó, el joven habría golpeado a un empleado de limpieza de 43 años, que se encontraba realizando tareas en el sector de baños. Como consecuencia de la agresión, el trabajador sufrió lesiones en el rostro.

Al arribar al lugar, los efectivos tomaron intervención y, por disposición de la Fiscalía en turno, procedieron a la detención del agresor. Durante el procedimiento, el joven intentó falsear su identidad, aunque luego pudo ser correctamente identificado mediante documentación.

En tanto, el empleado lesionado fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.