Pronóstico semanal: lunes caluroso y lluvias a partir del martes

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre los 15°C y 25°C, con tiempo desmejorando hacia el martes, donde podrían registrarse registrarían lluvias y tormentas aisladas.

El miércoles, las lluvias y tormentas continuarán afectando a nuestra zona de forma más generalizada. Nuevamente con acumulados de lluvia previstos entre los 30mm a 70mm, que pueden superarse de manera localizada.

El viento rotará al Sur, con algunas ráfagas que pueden superar los 50km/h, y un leve descenso térmico asociado, irá mejorando hacia el final del día.

Los días viernes y sábado, se presentarían con condiciones de tiempo más estables y temperaturas en ascenso.

El domingo próximo se prevé un nuevo evento de inestabilidad, con la probabilidad de lluvias aisladas.

Fuente: SMN-Red Barómetro

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