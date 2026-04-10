Aparecieron alacranes en una escuela de Gualeguaychú y recomiendan arreglar los pisos

En estos días se confirmó la aparición de dos alacranes en la escuela 105, Islas Malvinas, en barrio del corsódromo, según pudo saber MÁXIMA.

Se trata de una escuela primaria, donde concurren niños desde jardín de infantes en adelante. Los alacranes fueron descriptos como “claritos, los venenosos”.

Frente a la aparición de los alacranes, además de las autoridades escolares, tomó intervención la Directora Departamental de Educación, Marta Irazábal de Landó, quien convocó a Veterinaria Municipal.

La recomendación

Personal de Veterinaria Municipal recorrió la escuela y los alrededores, y recomendó el arreglo de pisos en un sector del establecimiento educativo. Ante ello, Marta Landó comunicó lo ocurrido y también la sugerencia a la zonal de Arquitectura Provincial.

Hace algunos meses, un vecino de la zona que vive a dos cuadras, contó en RADIO MÁXIMA que su hijo había sido picado por un alacrán. Acerca del origen de los alacranes, se analiza que podría encontrarse en los trabajos cloacales realizados en avenidas Del Valle y Rocamora, lo que podría haber provocado que los alacranes se movilizaran desde las cañerías hacia la superficie.