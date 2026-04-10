Juan Manuel Arbelo ya es el nuevo rector de la UNER

Luego de dos mandatos de Andrés Sabella, la Universidad Nacional de Entre Ríos tendrá como referente por cuatro años a Juan Manuel Arbelo de Gualeguaychú.

Este viernes la Universidad Nacional de Entre Ríos llevó a cabo la renovación de su rector y los correspondientes Decanos de sus nueve Facultades. La gran novedad pasa en la cúpula ya que Andrés Sabella dejó su cargo tras dos periodos al frente de la Universidad y su reemplazante hasta el 2030 es el contador Juan Manuel Arbelo, de Gualeguaychú; secundado por la ingeniera Carla Mántaras, para el Vicerrectorado.

En la Facultad de Ciencias Económicas Nicolás Brunner, actual secretario de Planificación y Gestión, es el nuevo Decano. Judith Evangelina Tista, docente de la unidad académica en cátedras vinculadas a políticas impositivas, completará la fórmula.

Mientras que la Facultad de Ciencias de la Educación reeligió a la actual decana de la unidad académica, Aixa Boeykens. La vicedecana será una referente de la Educación, la licenciada y consejera directiva Bárbara Isabel Correa.

Por su parte, Sandra Arito fue votada como la nueva Decana en la Facultad de Trabajo Social. La acompañará como vicedecano el secretario de Investigación y Posgrado de la facultad, Juan Rubén Zabinski

En tanto, la Facultad de Ingeniería escogió a Andrés Naudi, actual secretario Académico de la facultad y a Celina Bratovich como vicedecana.

La Facultad de Bromatología eligió a José Antonio Dorati como Decano y mantendrá como vicedecana a María Tulia Aizaga.

La Facultad de Ciencias de la Alimentación optó por Daniel Capodoglio, que desarrollaba la labor de secretario privado del Rector de la UNER y Mariana Lagadari

La Facultad de Ciencias Agropecuarias decidió como nuevo Decano a Mariano Fabio Saluzzio; secundado por Alejandra Cecilia Kemerer como vicedecana.

La Facultad de Ciencias de la Administración realizará la elección a las 20. La lista presentada será: Javier Coulleri en reemplazo de Raúl Mangia como Decano. Su compañero de fórmula será Eduardo Esteban Gutiérrez.

Fuente: (APFDigital)

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