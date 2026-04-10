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Guale NUEVAS AUTORIDADES

Juan Manuel Arbelo ya es el nuevo rector de la UNER

La Universidad Nacional de Entre Ríos renovó sus autoridades hasta el 2030. El contador, de Gualeguaychú, es secundado por la ingeniera Carla Mántaras. En Bromatología, asumió José Doratti como Decano.

10 Abr, 2026, 20:55 PM

Luego de dos mandatos de Andrés Sabella, la Universidad Nacional de Entre Ríos tendrá como referente por cuatro años a Juan Manuel Arbelo de Gualeguaychú.

 

Este viernes la Universidad Nacional de Entre Ríos llevó a cabo la renovación de su rector y los correspondientes Decanos de sus nueve Facultades. La gran novedad pasa en la cúpula ya que Andrés Sabella dejó su cargo tras dos periodos al frente de la Universidad y su reemplazante hasta el 2030 es el contador Juan Manuel Arbelo, de Gualeguaychú; secundado por la ingeniera Carla Mántaras, para el Vicerrectorado.

 

En la Facultad de Ciencias Económicas Nicolás Brunner, actual secretario de Planificación y Gestión, es el nuevo Decano. Judith Evangelina Tista, docente de la unidad académica en cátedras vinculadas a políticas impositivas, completará la fórmula.

 

Mientras que la Facultad de Ciencias de la Educación reeligió a la actual decana de la unidad académica, Aixa Boeykens. La vicedecana será una referente de la Educación, la licenciada y consejera directiva Bárbara Isabel Correa.

 

Por su parte, Sandra Arito fue votada como la nueva Decana en la Facultad de Trabajo Social. La acompañará como vicedecano el secretario de Investigación y Posgrado de la facultad, Juan Rubén Zabinski

 

En tanto, la Facultad de Ingeniería escogió a Andrés Naudi, actual secretario Académico de la facultad y a Celina Bratovich como vicedecana.

 

La Facultad de Bromatología eligió a José Antonio Dorati como Decano y mantendrá como vicedecana a María Tulia Aizaga.

 

La Facultad de Ciencias de la Alimentación optó por Daniel Capodoglio, que desarrollaba la labor de secretario privado del Rector de la UNER y Mariana Lagadari

 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias decidió como nuevo Decano a Mariano Fabio Saluzzio; secundado por Alejandra Cecilia Kemerer como vicedecana.

 

La Facultad de Ciencias de la Administración realizará la elección a las 20. La lista presentada será: Javier Coulleri en reemplazo de Raúl Mangia como Decano. Su compañero de fórmula será Eduardo Esteban Gutiérrez.

 

Fuente: (APFDigital)

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