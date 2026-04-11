El Área de Malvinas realizó una charla en la Escuela Secundaria Nuestra Señora de Fátima

El Área de Malvinas del Gobierno de Gualeguaychú llevó adelante una nueva charla de difusión y concientización sobre la causa Malvinas en la Escuela Secundaria “Nuestra Señora de Fátima”, ubicada en el Barrio Munilla. La actividad se desarrolló este viernes y estuvo dirigida a estudiantes y docentes de la institución.

La jornada fue dictada por la responsable del Área de Malvinas, Nora Dimotta, y contó con la valiosa participación del veterano de guerra Luis Frávega, quien compartió su testimonio en primera persona sobre la experiencia vivida durante el conflicto de 1982.

Durante el encuentro se resaltó la importancia de estos relatos para acercar a las nuevas generaciones una visión directa y profunda de los hechos históricos, fomentando la reflexión y el compromiso con la memoria. El testimonio de los veteranos se constituye como un pilar fundamental en la construcción de una conciencia colectiva en torno a la defensa de la soberanía nacional.

“Estas charlas son fundamentales porque permiten que los estudiantes conozcan la historia desde la voz de sus protagonistas. Escuchar a un veterano no sólo transmite información, sino también emociones, valores y un compromiso profundo con la memoria y la soberanía”, expresó Nora Dimotta.

Las instituciones educativas interesadas en realizar este tipo de charlas pueden solicitarlas comunicándose con el Área de Malvinas al teléfono 3446 610078.

Municipalidad de Gualeguaychú