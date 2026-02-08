Más de 21 mil personas en la sexta noche del Carnaval del País

Una jornada a pleno ritmo y color se vivió en el Corsódromo con gran concurrencia ratificando que es el evento predilecto del verano argentino. Así lo ratifican las más de 21mil personas que estuvieron presentes.

Este sábado 7 de febrero contó con un impresionante marco de público que disfrutó de las cuatro comparsas que buscan alzar la copa en la edición 2026. Pero el show no terminó con el desfile por pasarela de Ara Yeví, Marí Marí O’ Bahía y Papelitos, continuó con la nueva propuesta de la comisión directiva del espectáculo, el After de Carnaval.

Entre los miles de personas que llegaron al Corsódromo, se encontraban el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Nación, Daniel Scioli; el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director general de Turismo de la provincia, Sebastián Bel; el presidente municipal, Mauricio Davico; la viceintendenta, Julieta Carrazza entre otras autoridades provinciales y locales. También un cuerpo de embajadores y diplomáticos de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal además de referentes del ámbito judicial y legislativo a nivel nacional y federal que habían participado de la Jornada sobre narcotráfico y contrabando.

Capítulo aparte para la presencia de los pilotos de TC Mariano Werner, Nicolás Bonelli y Nicolás Trosset quienes, con sus vehículos de competición transitaron por la pasarela.

Por otro lado, la periodista Paula Bernini junto a su equipo del canal TN, el meteorólogo Sergio Jalfing, la ex Gran Hermano Isabel de Negri y el panelista del programa de tv Los profesionales de siempre, Fede Flower, cantaron y bailaron al ritmo que marcaron cada una de las comparsas.

Con este panorama, la Fiesta Nacional Carnaval del País, se prepara para las tres noches consecutivas del fin de semana XXL donde, además del gran despliegue de cada una de las comparsas, el After será con el show en vivo de Los Totora. Vale recordar que todos quienes hayan ingresado para vivir el Carnaval, podrán ser parte del after sin cargo extra.

