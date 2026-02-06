Intercambio cultural: diplomáticos europeos iniciaron su agenda de actividades en Gualeguaychú

Autoridades del Gobierno de Gualeguaychú compartieron este mediodía un almuerzo de intercambio con representantes diplomáticos de países integrantes de la Unión Europea, quienes se encuentran en la ciudad participando de la muestra fotográfica internacional “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”.

El encuentro tuvo lugar en la Bodega Boutique Las Magnolias y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano; el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el director de Turismo, Adrián Romero; y el concejal Juan Pablo Castillo. Durante la jornada se compartieron experiencias vinculadas a las celebraciones populares, la historia local y las expresiones culturales que forman parte de la identidad de la ciudad.

En la previa al almuerzo se presentó la historia de los viñedos en Gualeguaychú y su relación con el desarrollo regional, generando un espacio distendido que favoreció el intercambio entre las delegaciones y las autoridades locales. En ese marco, el director de Turismo, Adrián Romero, destacó al Carnaval del País como una de las celebraciones más representativas de la ciudad y su capacidad de convocar visitantes de todo el país y el exterior. Por su parte, el subsecretario Luis Castillo se refirió al trabajo que se realiza junto a jóvenes en el desarrollo de las carrozas estudiantiles y a la continuidad de una tradición que ha permitido la proyección de artistas y constructores locales en distintos ámbitos.

Participaron del encuentro representantes diplomáticos de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal, entre ellos embajadores, consejeros y funcionarios, algunos acompañados por familiares.

La agenda continuará con la inauguración de la muestra fotográfica internacional y, posteriormente, a las 21:00 h, las delegaciones asistirán a los Corsos Populares Matecito, donde conocerán una de las expresiones más características del carnaval popular de la ciudad.

