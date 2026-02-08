Forzaron el contenedor de una obra y se llevaron valiosas herramientas

El obrador está ubicado en Bvld. Pedro Jurado 391, lindero a dos empresas. La obra en construcción está cerrada con chapas, pero las mismas fueron levantadas y una vez adentro se dirigieron al contenedor, cortaron el candado e ingresaron.

Oscar trabaja en el lugar y allí guardaba todas sus herramientas. En la mañana de este domingo fue a buscar algunas y se encontró con el ingreso forzado y la faltante de:

Una amoladora Dewalt 180 mm, color amarilla

Dos amoladoras Dewalt 115 mm, también amarillas

Una amoladora Skill 115 mm color negra

Un rotomartillo grande Dowen Pagio color naranja

Un taladro percutor mediano Dwalt color amarillo

El propietario de las herramientas no puede seguir trabajando sin las mismas y pide a la gente que tenga datos o le ofrezcan lo robado,

que se comunique al teléfono celular 3456-466359

La mujer de la víctima contó a Maximaonline que en la zona hay cámaras, pero desconoce si el registro de las mismas puede aportar alguna información. La denuncia del hecho delictivo ya está realizada.

Temas ROBO