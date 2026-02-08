Viñedos y carnaval: Davico recibió a Scioli en Gualeguaychú

El intendente Mauricio Davico fue anfitrión de la visita del secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, en una nueva noche del Carnaval del País, un evento que posiciona a Gualeguaychú como uno de los principales motores turísticos y económicos del verano argentino.

Durante la visita se visibilizó el impacto del Carnaval del País en la economía local, el trabajo sostenido durante todo el año y la articulación entre el sector público, los clubes y el sector privado. El espectáculo, reconocido como Fiesta Nacional, genera empleo directo e indirecto, moviliza al turismo y fortalece el desarrollo local, consolidando a Gualeguaychú como un destino de referencia a nivel país.

Durante la noche en el Corsódromo, Scioli acompañó una nueva jornada del Carnaval del País junto al intendente Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza, además del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el director general de Turismo, Sebastián Bel, reafirmando el respaldo institucional a uno de los eventos culturales más importantes de la Argentina.

Previamente, Scioli y Davico recorrieron los talleres de la comparsa Marí Marí, junto con autoridades del Club Central Entrerriano donde pudieron observar de cerca el trabajo que se desarrolla durante todo el año en la preparación del Carnaval del País. Allí se destacó el esfuerzo de diseñadores, carroceros, costureros y artistas, y el rol de los talleres como espacios de producción cultural que generan empleo, sostienen oficios y dinamizan la economía local.

En el marco de la agenda, también se puso en valor la proyección nacional e internacional del Carnaval, que en esta edición contó con la presencia de diplomáticos de Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, Grecia, Polonia y Portugal. La experiencia se completó con la muestra “Carnavales de Europa a América Latina – Máscaras sin fronteras”, desarrollada en el Museo del Carnaval, fortaleciendo el intercambio cultural y la visibilidad internacional de la ciudad.

Como parte de la propuesta integral de la noche, el Turismo Carretera se sumó al Carnaval con una acción de alto impacto, en donde el intendente Davico se subió al auto de Mariano Werner y juntos recorrieron la pasarela del Corsódromo con los pilotos Nicolás Trosset y el entrerriano Nicolás Bonelli, generando un fuerte atractivo para el público y los visitantes e integrando el automovilismo al espectáculo.

Como parte de la agenda previa, Scioli fue recibido en el viñedo Las Magnolias, que se encuentra en pleno tiempo de vendimia, donde conoció el proceso de elaboración del vino del sur entrerriano. La visita permitió destacar el vínculo entre producción regional, identidad local y turismo, como parte del entramado económico que acompaña al Carnaval del País.

De esta manera, una nueva noche del Carnaval del País volvió a consolidar a Gualeguaychú como Fiesta Nacional y como una política cultural y turística estratégica, basada en el trabajo público-privado, con impacto económico, deportivo y proyección internacional.

Prensa Municipalidad

Temas VISITA OFICIAL