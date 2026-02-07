 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale INCENDIO

Impresionante incendio de más de mil hectáreas sobre Ruta 14 cerca de Ceibas

Un incendio de campo de gran magnitud se desató en las últimas horas en la zona de la Autovía Ruta Nacional 14, en el sector de las estancias La Blanquita y La Calera, y mantiene desplegado un importante operativo regional de bomberos.

7 Feb, 2026, 22:36 PM

El fuego ya afectó una superficie estimada en alrededor de 1.000 hectáreas, entre monte natural y plantaciones de maíz.

 

Según se informó oficialmente, el incendio comenzó con una afectación inicial de unas 150 hectáreas, pero con el correr de las horas el frente ígneo se expandió, lo que obligó a reforzar el operativo con dotaciones de distintas localidades. Actualmente, los brigadistas lograron frenar el avance del fuego hacia el sector Oeste, mientras que permanece activo el flanco Sur, donde continúan concentradas las tareas de combate.

 

El operativo es llevado adelante de manera conjunta por Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, Ceibas, Villa Paranacito, Larroque y Pueblo Belgrano, pertenecientes a la Regional 3, con un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

 

Entre los medios afectados al trabajo se encuentran cisternas, móviles forestales, motosierras y sopladores. Desde Ceibas se aporta una cisterna de 10.000 litros, pileta y un móvil forestal; Larroque y Villa Paranacito trabajan con móviles forestales equipados con sopladores y motosierras; Pueblo Belgrano sumó un móvil forestal de 3.000 litros; mientras que Gualeguaychú interviene con un móvil forestal de 5.000 litros.

 

Las autoridades indicaron que el incendio se encuentra controlado en uno de los flancos, aunque las condiciones obligan a mantener el operativo activo y se prevé que las tareas se extiendan durante varias horas más, con el objetivo de evitar rebrotes y lograr la extinción total del foco ígneo.

Temas

INCENDIO FUEGO BOMBEROS RUTA NACIONAL 14

