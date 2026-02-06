El intendente Mauricio Davico abrió la Jornada sobre narcotráfico y contrabando

La actividad, que se llevó a cabo este viernes en el Centro de Convenciones de Gualeguaychú, organizada por el Colegio de Abogados de Entre Ríos y la Sección Gualeguaychú de esa institución, contó con la presencia del intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, y del ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, además de destacados referentes del ámbito judicial y legislativo a nivel nacional y federal.

La propuesta se centró en una línea de trabajo que prioriza la capacitación permanente y la articulación institucional para el abordaje de delitos complejos. En ese marco, el intendente Mauricio Davico, al hacer uso de la palabra en la apertura de la Jornada, luego de agradecer al juez Federal Hernán Viri; al secretario de ese Juzgado, Pedro Bancoff, a los colegios de abogados organizadores y a los profesionales participantes, remarcó la importancia de tener, “como ciudadanos, a los tres poderes -ejecutivo, legislativo y judicial-, trabajando en conjunto para enfrentar y ver cómo se resuelven los problemas que son tan graves, que tanto nos preocupan a todos los ciudadanos, como lo son el narcotráfico y el contrabando” y enfatizó: “sabemos que es una guerra permanente, pero también sé que la forma más fácil de hacerlo es trabajando en conjunto”.

Durante la jornada se desarrollaron dos paneles temáticos. El primero, sobre narcotráfico, moderado por el juez federal Hernán Viri, comenzó con la exposición del ministro Néstor Roncaglia, quien luego de recordar su paso durante 5 años como Jefe de Drogas de Policía Federal, relató: “me dediqué a investigar ese delito junto a todas las fuerzas federales que hoy están presentes acá”. Y remarcó: “hoy en la provincia de Entre Ríos estamos enfocados en algo que es muy perjudicial: cuando las drogas llegan a los consumidores, cuando las drogas se transforman en dinero, en ese pasamano que se transforma en dinero, es decir, dinero que empieza a volver a los productores, que es el microtráfico”. Y explicó: “el narcotráfico es violencia, es corrupción, es trata de persona, es lavado de activos y es deterioro social. O sea, hay muchas otras aristas de nuestro mundo social que perjudican. No es solamente narcotráfico, no es solamente drogas, y somos todos perjudicados. Aunque no se consuman las drogas, aunque no seamos consumidores, también somos perjudicados por todas estas acciones que hacen al sistema de narcotráfico”.

Luego, en el mismo panel expusieron el fiscal federal Pedro Rebollo, y el juez federal de Mendoza, Marcelo Garnica, quienes abordaron distintas perspectivas vinculadas a la prevención, la investigación y el tratamiento judicial de este tipo de delitos.

Posteriormente, el panel dedicado al contrabando fue moderado por el Dr. Pedro Bancoff y contó con la participación del diputado nacional Guillermo Michel; los jueces nacionales en lo Penal Económico Pablo Yadarola y Alejandro Catania, y el vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, Christian González Palazzzo.

