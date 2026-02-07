Realizaron la apertura de avenida Alsina hasta su conexión con la Ruta 136

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con la intervención integral de avenida Alsina, una obra clave destinada a consolidar un corredor estructural para el ingreso y egreso del tránsito pesado, disminuir conflictos vehiculares y mejorar la conectividad del norte de la ciudad.

Los trabajos comprendieron el tramo de avenida Alsina hasta su intersección con calle 136 y continúan por esta arteria en dirección a Primera Junta, lo que permitirá establecer una vinculación directa con la Ruta Internacional N°136, el Acceso Norte y la avenida Primera Junta. Esta configuración consolida un esquema de circulación más ordenado y eficiente en un sector de alta demanda vehicular.

Entre las labores más importantes, se logró determinar el trazado definitivo, su elevación y la compactación correspondiente, acciones que permitirán asegurar continuidad vial, mejorar la capacidad portante de la calzada y optimizar las condiciones de transitabilidad.

En los sectores con mayor grado de consolidación se aplicó un mejorado final con brosa, mientras que en los tramos de características más abiertas se avanzó con la apertura de calle para estructurar una base adecuada a los requerimientos actuales y futuros.

En los últimos días, se ejecutaron labores de definición de anchos y calzado del terreno, que permitieron estabilizar la base y conformar un perfil uniforme de la calzada. Estas acciones se concentraron en el tramo comprendido entre calle Federación y la curva que retoma el trazado hacia la Ruta Nacional 136.

Las obras contaron con la intervención de maquinaria vial pesada, entre ellas motoniveladoras, retroexcavadoras, cargadoras frontales y camiones volcadores, además de equipos de medición topográfica que garantizan precisión en cada instancia del proceso.

La intervención se inscribe dentro del Programa de Reconstrucción Vial +CAMINOS, que articula planificación, logística y ejecución de mejoras integrales en la red vial urbana. Las tareas se desarrollan con personal y recursos municipales, lo que refuerza el compromiso del Estado local con la mejora sostenida del espacio público.