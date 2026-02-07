Fue hallado en Gualeguaychú, el hombre denunciado como desaparecido, Facundo Barreto

Facundo Barreto, el hombre de 40 años que había desaparecido el día jueves 29 de enero, fue encontrado este sábado por la mañana en la plaza Ramírez de Gualeguaychú.

El jefe de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú, Osvaldo Adolfo, informó en RADIO MÁXIMA que luego de los primeros datos sobre un hombre similar al que había desaparecido, Barreto confirmó que es él, y que estaba aquí “porque estaba buscando trabajo”.

Además, Barreto manifestó que no tenía intenciones de regresar a Buenos Aires.

Adolf indicó que la Policía de Gualeguaychú no ha recibido ningún pedido formal de localización de paradero, y explicó que “estamos actuando de oficio sobre lo que tenemos hasta ahora”, y además hubo comunicaciones previas con familiares de Barreto.

“Teniendo en cuenta los medios de comunicación y las plataformas de WhatsApp, se procedió a la acción de traerlo para que sea revisado por el médico. Teníamos la información a través de medios de comunicación y redes sociales y al coincidir los datos de este sujeto se procede a actuar de oficio”.

Historia del caso

Barreto residía en El Talar de Pacheco, zona de Tigre, norte de Buenos Aires, y se fue en la madrugada del jueves de la semana pasada, para aparecer nueve días más tarde en Gualeguaychú.

A allegados le comentó que tenía una “novia virtual” en Gualeguaychú, y que se encontraría con ella, y además buscaría trabajo en Entre Ríos.

Este viernes en RADIO MÁXIMA, su hermana Débora contó que la familia estaba angustiada por su desaparición, y confió que Facundo, de 40 años, estaba muy preocupado desde que quedó sin trabajo en agosto del año pasado.