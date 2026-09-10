Sirenazo: Bomberos reclaman a la Nación, y Gualeguaychú cubre accidentes sin aportes de Autovía del Mercosur

En la mañana de este jueves, Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú participaron de un “sirenazo” nacional, en el marco de un reclamo al gobierno nacional para que envíe los fondos que corresponden por ley.

Fernando Muller, presidente de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, manifestó en RADIO MÁXIMA que, además, la empresa Autovías del Mercosur, que se encarga de las rutas nacionales 12 y 14, no realiza ningún aporte por la cobertura de siniestros viales en las transitadas carreteras.

“Yo pedí que en los pliegos de la licitación de las rutas nacionales 12 y 14 se contemplara un aporte para Bomberos, que somos los que acudimos en accidentes, pero no lo pusieron, y los concesionarios no aportan nada a los Bomberos Voluntarios del corredor, es un tema pendiente. Pero igual prestamos el servicio ante situaciones de emergencias. Eso tendría que estar contemplado en el peaje…”, explicó Muller.

Con respecto al objetivo del “sirenazo”, Muller manifestó que “hay una deuda de subsidios nacionales, por ley 25052, que es recaudado por los seguros a nivel nacional, y faltan distribuir en los cuarteles de la Argentina de 60 mil millones de pesos, del año 2025 y años anteriores”.

Agregó que “esto ya está cobrado y está en poder del Estado nacional, hay muchos cuarteles que no han cobrado, es de suma importancia. Hay cuarteles del país que han prescindido de algunos servicios, pero el tema es que ese dinero ya está previsto y se usan para comprar autobombas o equipos para el personal. Para cada cuartel son 60-65 millones de pesos”.

Elogio a Gualeguaychú

Por otra parte, diferenció que “el apoyo de los contribuyentes de Gualeguaychú es fundamental, así que destacamos el proyecto del intendente Mauricio Davico, apoyado por todos los concejales. En los años que uno está en la institución, esta gestión se ha acordado de los Bomberos Voluntarios y actuó en consecuencia”.

El “sirenazo” fue convocado por el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina junto con las 29 federaciones provinciales y reclama la distribución de los fondos destinados al sistema.