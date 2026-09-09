Polémica por la donación de antenas a escuelas rurales a cambio de grabar a los niños

Marta Landó, directora de la Departamental de Escuelas de Gualeguaychú, se refirió en RADIO MÁXIMA, al polémico hecho sobre la supuesta donación de antenas de parte de dos individuos. “Nunca llegó a la departamental una nota, solicitando esto, ni tampoco el carácter de las donaciones, por eso no puedo opinar al respecto. En otras escuelas del departamento no sucedió”, sostuvo.

La donación se realizaría solo a cambio de grabar a los estudiantes y esto generó inseguridad en las directoras, quienes les manifestaron que aceptaban la donación, pero que los estudiantes no podían ser filmados, por tratarse de menores de edad.

Landó señaló que los dos individuos no estuvieron de acuerdo con esta decisión. “Aparentemente, la agrupación nunca llegó a las escuelas y les dijeron que sin video no habría donaciones. Se aceptaba la donación, pero los menores no podían ser filmados”

Las escuelas reciben el servicio de internet a través de un convenio entre el Consejo General de Educación y ENERSA, según indicó Landó, aunque aclaró que se llega a muchas instituciones, no alcanza a todas.