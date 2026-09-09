Los internos de la UP9 levantaron la huelga de hambre, pero el conflicto sigue

La medida de protesta que habían iniciado los internos del módulo C de la Unidad Penal N.º 9 “Granja Penal El Potrero” llegó a su fin. Los más de 130 internos que habían decidido no retirar el almuerzo y la cena retomaron la recepción de los alimentos, por lo que la huelga de hambre quedó momentáneamente suspendida.

Sin embargo, el conflicto no está resuelto. Los internos mantienen sus reclamos vinculados principalmente con la alimentación y las condiciones de alojamiento, especialmente por el estado y la disponibilidad de camas y colchones.

La decisión de levantar la medida no significa que hayan desistido de sus planteos. Por el contrario, los internos esperan que durante los próximos días las autoridades penitenciarias adopten medidas concretas para solucionar los problemas denunciados.

Una tregua, no el final del conflicto

La situación puede interpretarse como una tregua. Ahora la responsabilidad queda en manos de las autoridades de la Unidad Penal N.º 9 y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

Porque si los problemas que originaron la protesta persisten, la tensión podría volver a aparecer. La protesta terminó. El reclamo, no.

Más de 130 personas esperan respuestas dentro de una población penitenciaria que supera los 630 internos. El reclamo pone nuevamente bajo la lupa las condiciones de alojamiento y alimentación dentro de la Granja Penal.

La UP9 sigue bajo la mirada pública

La protesta se produce además después de otros episodios que colocaron a la UP9 en el centro de la atención pública.

Entre ellos, una investigación relacionada con un interno que presuntamente habría coordinado desde el interior del establecimiento una actividad vinculada con la venta de drogas al narcomenudeo.

Ese episodio abrió interrogantes sobre los controles internos y la capacidad de detectar actividades ilícitas dentro de una unidad que cuenta, además, con sistemas de monitoreo y vigilancia.

Ahora se suma un nuevo reclamo: alimentación y condiciones de alojamiento.

Dos cuestiones diferentes, pero que terminan confluyendo en una misma pregunta:

¿Qué está pasando puertas adentro de la Granja Penal El Potrero?

La suspensión de la medida permite bajar la tensión inmediata. Pero el verdadero desafío comienza ahora.Porque levantar una protesta no significa que el problema haya desaparecido.

En la UP9, por ahora, hay una tregua. Pero el conflicto de fondo sigue abierto.

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