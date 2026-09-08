Falleció la diputada provincial Julia Calleros

La legisladora se encontraba internada en grave estado, y desde la tarde de este martes se estaba realizando una cadena de oración en las redes sociales para pedir por su salud, que sufrió una seria complicación. Tenía 58 años.

Julia Calleros asumió como diputada provincial en diciembre de 2023. Era además tesorera del partido FE en el orden nacional desde julio de 2022. Asimismo, presidía el bloque Fe y libertad dentro de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Julia fue madre de dos hijas y abuela, militante política y social, trabajadora rural, y durante 25 años fue vocal del secretariado nacional de UATRE, y secretaria general de la seccional de Gualeguaychú, electa por sus pares. En el ámbito político, fue fundadora del partido FE junto a Gerónimo “Momo” Venegas, en el año 2012.