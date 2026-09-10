Fue hospitalizado un piloto tras la caída de una avioneta de fumigación

El piloto fue derivado al Hospital Centenario. Todavía no hay datos sobre su estado de salud, ni de su identidad.

El hecho ocurrió en un camino vecinal de la zona de la conocida estancia del sur entrerriano.

Una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Ceibas acudió al lugar a las 13,34. Todavía faltan precisiones sobre el hecho.