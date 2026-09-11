Reconocieron a los ganadores de los juegos deportivos para adultos mayores

El Gobierno de Gualeguaychú reconoció este viernes a los ganadores de las distintas disciplinas de la instancia local de los XX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, desarrollada durante el mes de agosto.
El acto se realizó en el salón del Concejo Deliberante, que estuvo colmado de público, y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quienes hicieron entrega de las medallas a los más de 70 adultos mayores premiados.
Durante varias semanas, la instancia local reunió a personas mayores de la ciudad en propuestas deportivas, recreativas y culturales, promoviendo la participación, el encuentro y una vida activa.
Las competencias incluyeron ajedrez, bochas, tejo, tenis de mesa, pádel, newcom, golf croquet, natación, orientación, juegos de salón y distintas disciplinas culturales.
En el encuentro, Davico destacó especialmente el entusiasmo y la energía de quienes participaron. “Si toda la energía que ustedes tienen, la tuviese la mitad de la población, seríamos todos felices”, expresó el Intendente, quien además felicitó el trabajo de Olano y de todo el equipo del área de Adultos Mayores, y reconoció especialmente “a todos los que compitieron y a los que son finalistas”.
Por su parte, Carrazza valoró la generación de espacios de participación y encuentro. “Me satisface profundamente compartir estos espacios de participación y encuentro. Seguimos trabajando para mejorar los servicios y mantenemos las puertas abiertas para escuchar sus necesidades y problemas”, afirmó.
Olano, en tanto, agradeció el acompañamiento del Intendente a las iniciativas impulsadas desde el área de Adultos Mayores y destacó el compromiso de quienes participan de las distintas propuestas. “Agradezco a cada uno de los adultos mayores que se suman y aportan su calidad humana a cada propuesta”, expresó.
La instancia local concluyó luego de varias semanas de competencias y definió a los representantes de Gualeguaychú que continuarán en la instancia provincial, en las disciplinas correspondientes.
Los premiados
DISCIPLINAS DEPORTIVAS
Bochas femenino – pareja
Mirta Azucena Benedetti — 1° puesto | Provincial
Mabel Fernández — 1° puesto | Provincial
Eva Susana Giménez — 2° puesto
Marisol Santa Elida Lizzi — 2° puesto
Bochas masculino – pareja
José Colombo — 1° puesto | Provincial
Osvaldo Ojeda — 1° puesto | Provincial
Víctor Daniel Brajus — 2° puesto
Juan Vera — 2° puesto
Golf croquet masculino – pareja
Juan Dolche — 1° puesto
Rodolfo Exequiel Rodríguez — 1° puesto
Miguel Barrios — 2° puesto
Ricardo Sánchez — 2° puesto
Golf croquet femenino – pareja
Liliana Martínez — 1° puesto
Ana Lucía Damer — 1° puesto
María del Rosario Machao — 2° puesto
Miriam Pérez — 2° puesto
Golf croquet mixto
Carlos Soria — 1° puesto
María Elsa Carro — 1° puesto
Gastón Isac Murillo — 2° puesto
Hilda Alicia Vique — 2° puesto
Tejo – femenino
Rita Orfilia Blasich — 1° puesto
Isabel Nievas — 1° puesto
Irma Susana Aguiar — 2° puesto
Eva Susana Giménez — 2° puesto
Tejo – masculino
Sergio Omar Bauer — 1° puesto | Provincial
Luis Ramón Machicotte — 1° puesto | Provincial
José Colombo — 2° puesto
Osvaldo Ojeda — 2° puesto
Tejo – mixto
Cristina Domínguez — 1° puesto | Provincial
Horacio Alberto Morenti — 1° puesto | Provincial
Irma Susana Aguiar — 2° puesto
Ramón Ángel Sandoval — 2° puesto
Ajedrez – mixto
Carlos Maxit — 1° puesto | Provincial
Jorge Manevy — 1° puesto | Provincial
Carlos Galguera — 1° puesto | Provincial
Irene María Scarpazza
Daniel Eduardo Viviani
Newcom – mixto
Gustavo Del Valle — 1° puesto | Provincial
Juan Ramón De Luca — 1° puesto | Provincial
Armando Luis Fiorotto — 1° puesto | Provincial
Héctor E. Giménez — 1° puesto | Provincial
María Laura Sartori — 1° puesto | Provincial
Silvina Emeri — 1° puesto | Provincial
Marcia Nélida Amarillo — 1° puesto | Provincial
José Alberto Benetti — 1° puesto | Provincial
Adela María Albertinazzi — 1° puesto | Provincial
Juan Carlos María González — 1° puesto | Provincial
Hernán Laborde — 1° puesto | Provincial
Claudia Arteaga — 2° puesto
Fabián Tafarel — 2° puesto
Marta Bogliacino — 2° puesto
Inés María Luna — 2° puesto
María Lucrecia Stefani — 2° puesto
Gustavo Alberto Britos — 2° puesto
Gustavo José Cereghetti — 2° puesto
Víctor Miguel Bogliacino — 2° puesto
Solís Damacio Carro — 2° puesto
Susana Bogliacino — 2° puesto
Liliana Guido — 2° puesto
Cristina Martínez — 2° puesto
Daniel Bignais — 2° puesto
Pádel
Oscar Etchepare — 1° puesto | Provincial
Pedro Ramírez — 1° puesto | Provincial
Hugo Alberto Herner — 2° puesto
Mario Alfredo Herner — 2° puesto
Tenis de mesa masculino
Jorge Luis González — 1° puesto
Raúl Alfredo Rodríguez — 1° puesto
Edgardo Néstor Centurión — 2° puesto
Adolfo Ricardo Sánchez — 2° puesto
Tenis de mesa femenino
María Elena Costa — 1° puesto | Provincial
Rita Elvira Reynoso — 1° puesto | Provincial
María Fátima Venencio — 2° puesto
Gloria Otero Monsegur — 2° puesto
Tenis de mesa mixto
Raquel Díaz — 1° puesto | Provincial
Carlos Peralta — 1° puesto | Provincial
María Fátima Venencio — 2° puesto
Adolfo Ricardo Sánchez — 2° puesto
JUEGOS DE SALÓN
Chin chon
Juana Dargains — 1° puesto
José Icardo — 2° puesto
Truco – pareja mixta
Alberto Miño — 1° puesto
Nelly Mabel Navolne — 1° puesto
Pedro Antonio González — 2° puesto
Beatriz Henchoz — 2° puesto
NATACIÓN
Emilio Nicolay — 1° puesto | Provincial
Héctor Ferreyra — 2° puesto
Ana Ester Burlando — 1° puesto | Provincial
ORIENTACIÓN
Femenino
Beatriz Kalinoff — 1° puesto | Provincial
Ana María González — 2° puesto
Masculino
Hugo Sacre — 1° puesto
José Alberto Pouler — 2° puesto | Provincial
ACTIVIDADES CULTURALES
Tango tradicional
Leopoldo Hipólito Santoni — 1° puesto | Provincial
Diver Teresita Larrosa — 1° puesto | Provincial
Danzas tradicionales
Elida Teresa Sueldo — 1° puesto
Ana María Gómez — 1° puesto
Edgardo Néstor Centurión — 2° puesto
Carmen Fernández — 2° puesto
Canto solista
Liliana Beatriz Martínez — 1° puesto
Eduardo Rafael González — 2° puesto
Pintura / dibujo
Estela Gatti — 1° puesto
Carlos Ernesto Arellano — 2° puesto
Cuento
Cristina Pacheco — 1° puesto
Stella Maris Rodríguez — 2° puesto
Teatro unipersonal
Ángela Estela Solda — 1° puesto
Prensa municipal