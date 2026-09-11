Reconocieron a los ganadores de los juegos deportivos para adultos mayores

El Gobierno de Gualeguaychú reconoció este viernes a los ganadores de las distintas disciplinas de la instancia local de los XX Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, desarrollada durante el mes de agosto.

El acto se realizó en el salón del Concejo Deliberante, que estuvo colmado de público, y contó con la presencia del intendente Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza y el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, quienes hicieron entrega de las medallas a los más de 70 adultos mayores premiados.

Durante varias semanas, la instancia local reunió a personas mayores de la ciudad en propuestas deportivas, recreativas y culturales, promoviendo la participación, el encuentro y una vida activa.

Las competencias incluyeron ajedrez, bochas, tejo, tenis de mesa, pádel, newcom, golf croquet, natación, orientación, juegos de salón y distintas disciplinas culturales.

En el encuentro, Davico destacó especialmente el entusiasmo y la energía de quienes participaron. “Si toda la energía que ustedes tienen, la tuviese la mitad de la población, seríamos todos felices”, expresó el Intendente, quien además felicitó el trabajo de Olano y de todo el equipo del área de Adultos Mayores, y reconoció especialmente “a todos los que compitieron y a los que son finalistas”.

Por su parte, Carrazza valoró la generación de espacios de participación y encuentro. “Me satisface profundamente compartir estos espacios de participación y encuentro. Seguimos trabajando para mejorar los servicios y mantenemos las puertas abiertas para escuchar sus necesidades y problemas”, afirmó.

Olano, en tanto, agradeció el acompañamiento del Intendente a las iniciativas impulsadas desde el área de Adultos Mayores y destacó el compromiso de quienes participan de las distintas propuestas. “Agradezco a cada uno de los adultos mayores que se suman y aportan su calidad humana a cada propuesta”, expresó.

La instancia local concluyó luego de varias semanas de competencias y definió a los representantes de Gualeguaychú que continuarán en la instancia provincial, en las disciplinas correspondientes.

Los premiados

DISCIPLINAS DEPORTIVAS

Bochas femenino – pareja

Mirta Azucena Benedetti — 1° puesto | Provincial

Mabel Fernández — 1° puesto | Provincial

Eva Susana Giménez — 2° puesto

Marisol Santa Elida Lizzi — 2° puesto

Bochas masculino – pareja

José Colombo — 1° puesto | Provincial

Osvaldo Ojeda — 1° puesto | Provincial

Víctor Daniel Brajus — 2° puesto

Juan Vera — 2° puesto

Golf croquet masculino – pareja

Juan Dolche — 1° puesto

Rodolfo Exequiel Rodríguez — 1° puesto

Miguel Barrios — 2° puesto

Ricardo Sánchez — 2° puesto

Golf croquet femenino – pareja

Liliana Martínez — 1° puesto

Ana Lucía Damer — 1° puesto

María del Rosario Machao — 2° puesto

Miriam Pérez — 2° puesto

Golf croquet mixto

Carlos Soria — 1° puesto

María Elsa Carro — 1° puesto

Gastón Isac Murillo — 2° puesto

Hilda Alicia Vique — 2° puesto

Tejo – femenino

Rita Orfilia Blasich — 1° puesto

Isabel Nievas — 1° puesto

Irma Susana Aguiar — 2° puesto

Eva Susana Giménez — 2° puesto

Tejo – masculino

Sergio Omar Bauer — 1° puesto | Provincial

Luis Ramón Machicotte — 1° puesto | Provincial

José Colombo — 2° puesto

Osvaldo Ojeda — 2° puesto

Tejo – mixto

Cristina Domínguez — 1° puesto | Provincial

Horacio Alberto Morenti — 1° puesto | Provincial

Irma Susana Aguiar — 2° puesto

Ramón Ángel Sandoval — 2° puesto

Ajedrez – mixto

Carlos Maxit — 1° puesto | Provincial

Jorge Manevy — 1° puesto | Provincial

Carlos Galguera — 1° puesto | Provincial

Irene María Scarpazza

Daniel Eduardo Viviani

Newcom – mixto

Gustavo Del Valle — 1° puesto | Provincial

Juan Ramón De Luca — 1° puesto | Provincial

Armando Luis Fiorotto — 1° puesto | Provincial

Héctor E. Giménez — 1° puesto | Provincial

María Laura Sartori — 1° puesto | Provincial

Silvina Emeri — 1° puesto | Provincial

Marcia Nélida Amarillo — 1° puesto | Provincial

José Alberto Benetti — 1° puesto | Provincial

Adela María Albertinazzi — 1° puesto | Provincial

Juan Carlos María González — 1° puesto | Provincial

Hernán Laborde — 1° puesto | Provincial

Claudia Arteaga — 2° puesto

Fabián Tafarel — 2° puesto

Marta Bogliacino — 2° puesto

Inés María Luna — 2° puesto

María Lucrecia Stefani — 2° puesto

Gustavo Alberto Britos — 2° puesto

Gustavo José Cereghetti — 2° puesto

Víctor Miguel Bogliacino — 2° puesto

Solís Damacio Carro — 2° puesto

Susana Bogliacino — 2° puesto

Liliana Guido — 2° puesto

Cristina Martínez — 2° puesto

Daniel Bignais — 2° puesto

Pádel

Oscar Etchepare — 1° puesto | Provincial

Pedro Ramírez — 1° puesto | Provincial

Hugo Alberto Herner — 2° puesto

Mario Alfredo Herner — 2° puesto

Tenis de mesa masculino

Jorge Luis González — 1° puesto

Raúl Alfredo Rodríguez — 1° puesto

Edgardo Néstor Centurión — 2° puesto

Adolfo Ricardo Sánchez — 2° puesto

Tenis de mesa femenino

María Elena Costa — 1° puesto | Provincial

Rita Elvira Reynoso — 1° puesto | Provincial

María Fátima Venencio — 2° puesto

Gloria Otero Monsegur — 2° puesto

Tenis de mesa mixto

Raquel Díaz — 1° puesto | Provincial

Carlos Peralta — 1° puesto | Provincial

María Fátima Venencio — 2° puesto

Adolfo Ricardo Sánchez — 2° puesto

JUEGOS DE SALÓN

Chin chon

Juana Dargains — 1° puesto

José Icardo — 2° puesto

Truco – pareja mixta

Alberto Miño — 1° puesto

Nelly Mabel Navolne — 1° puesto

Pedro Antonio González — 2° puesto

Beatriz Henchoz — 2° puesto

NATACIÓN

Emilio Nicolay — 1° puesto | Provincial

Héctor Ferreyra — 2° puesto

Ana Ester Burlando — 1° puesto | Provincial

ORIENTACIÓN

Femenino

Beatriz Kalinoff — 1° puesto | Provincial

Ana María González — 2° puesto

Masculino

Hugo Sacre — 1° puesto

José Alberto Pouler — 2° puesto | Provincial

ACTIVIDADES CULTURALES

Tango tradicional

Leopoldo Hipólito Santoni — 1° puesto | Provincial

Diver Teresita Larrosa — 1° puesto | Provincial

Danzas tradicionales

Elida Teresa Sueldo — 1° puesto

Ana María Gómez — 1° puesto

Edgardo Néstor Centurión — 2° puesto

Carmen Fernández — 2° puesto

Canto solista

Liliana Beatriz Martínez — 1° puesto

Eduardo Rafael González — 2° puesto

Pintura / dibujo

Estela Gatti — 1° puesto

Carlos Ernesto Arellano — 2° puesto

Cuento

Cristina Pacheco — 1° puesto

Stella Maris Rodríguez — 2° puesto

Teatro unipersonal

Ángela Estela Solda — 1° puesto

Prensa municipal

Temas MEDALLAS