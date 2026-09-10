El Gobierno de Gualeguaychú reconoció la trayectoria de los docentes jubilados por el Día del Maestro

El Gobierno de Gualeguaychú realizó este jueves el acto oficial por el Día del Maestro, una jornada que reunió a autoridades, instituciones educativas, estudiantes y docentes en un homenaje a Domingo Faustino Sarmiento y, especialmente, a quienes finalizaron su trayectoria laboral entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

El intendente Mauricio Davico remarcó el compromiso que supone asumir diariamente la responsabilidad de educar y agradeció a quienes eligieron la docencia como vocación. “Hay una piedra fundamental que la generan ustedes, que es la educación”, afirmó, al tiempo que reconoció el trabajo realizado a lo largo de sus carreras.

Seguidamente, destacó el lugar que ocupan los maestros en la formación de cada generación y sostuvo que la educación constituye una de las bases fundamentales para el desarrollo del país. “La huella que ustedes dejan, que nos dejan a todos nosotros, es invaluable”, expresó al dirigirse a los docentes.

El acto, organizado por el área de Protocolo y Ceremonial municipal, a cargo de Silvia Videla, contó con la presencia de la viceintendente Julieta Carrazza; la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó; autoridades provinciales y locales; representantes de instituciones civiles, judiciales, militares y de seguridad; directivos, docentes y estudiantes de establecimientos educativos de la ciudad.

La primera parte de la ceremonia estuvo dedicada a la conmemoración del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrido el 11 de septiembre de 1888. Las banderas de ceremonia de distintas instituciones educativas acompañaron el acto, mientras que alumnos de la Escuela N.º 20 Domingo Faustino Sarmiento realizaron una ofrenda floral en homenaje al educador sanjuanino.

También tomó la palabra la directora Departamental de Escuelas, Marta Irazábal de Landó, quien puso en valor la vocación docente y el trabajo cotidiano que se desarrolla dentro de las aulas. En su mensaje señaló que enseñar implica acompañar los procesos de cada estudiante, despertar la curiosidad, abrir nuevas posibilidades y contribuir a la construcción de su futuro.

La segunda parte de la ceremonia estuvo destinada al reconocimiento de los maestros que accedieron a la jubilación durante el último año, como una forma de agradecer los años dedicados a la enseñanza y el aporte realizado a generaciones de estudiantes de Gualeguaychú.

Al referirse particularmente a quienes comienzan una nueva etapa después de la jubilación, el Intendente les deseó que puedan disfrutar de sus familias, amigos y seres queridos, y cerró su mensaje con un agradecimiento en nombre del Gobierno de Gualeguaychú: “Gracias por educar a nuestros hijos y por ser la piedra fundamental de un país, de una provincia y de una ciudad”.

Como parte del reconocimiento, Davico, Carrazza, Irazábal de Landó y la responsable del Área de Educación, Bertha Mabel Baldi, realizaron la entrega de presentes a los docentes jubilados. Cada obsequio incluyó una manzana como símbolo tradicional asociado a la educación y al agradecimiento hacia quienes ejercen la enseñanza.

La ceremonia finalizó con un homenaje artístico a cargo de Ornella Taffarell junto a alumnos de la Escuela N.º 31 República Oriental del Uruguay, cerrando una jornada dedicada a reconocer la tarea de quienes hicieron de la educación su profesión y dejaron su huella en las aulas de Gualeguaychú.

Municipalidad de Gualeguaychú