Cesó el alerta meteorológico y vuelven las condiciones estables en Gualeguaychú

Según el organismo, no se esperan fenómenos meteorológicos de relevancia al menos hasta el próximo sábado, por lo que la situación se mantiene bajo control y sin riesgos inmediatos para la población.
Con la mejora en el panorama climático, desde el SMN indicaron que a partir de ahora se retomará el esquema de información de rutina, quedando sin efecto las advertencias especiales que regían durante la jornada.
Las autoridades recomiendan igualmente mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales a través de los canales habituales.
CONVERSACIÓN
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.