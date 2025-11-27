 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale EL TIEMPO

Cesó el alerta meteorológico y vuelven las condiciones estables en Gualeguaychú

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves el cese de todas las alertas que estaban vigentes para la región, luego de que las condiciones climáticas mostraran una tendencia a la estabilización en las últimas horas.

27 Nov, 2025, 19:56 PM

Según el organismo, no se esperan fenómenos meteorológicos de relevancia al menos hasta el próximo sábado, por lo que la situación se mantiene bajo control y sin riesgos inmediatos para la población.

 

Con la mejora en el panorama climático, desde el SMN indicaron que a partir de ahora se retomará el esquema de información de rutina, quedando sin efecto las advertencias especiales que regían durante la jornada.

 

Las autoridades recomiendan igualmente mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales a través de los canales habituales.

Temas

EL TIEMPO ALERTA AUTORIDADES ESTE JUEVES

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso