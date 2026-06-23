Más adicciones y personas en situación de calle: analizan el nuevo escenario psicosocial

La psicóloga Catalina Cerrutti y el psiquiatra Federico Beines, profesionales del SEDRONAR, brindaron en el centro de convenciones una charla de actualización sobre abordaje de consumos problemáticos.

“La idea es contextualizar, dar una introducción sobre consumos problemáticos y contar como trabajamos desde SEDRONAR, y escuchar también cómo trabajan desde acá. Buscamos poder compartir y contarles cómo venimos trabajando con las familias y referentes afectivos”, señaló Cerrutti en RADIO MÁXIMA.

El encuentro fue destinado a personas que trabajan en espacios de escucha dentro de la comunidad. El objetivo es brindar lineamientos para potenciar el encuentro entre pares en un contexto psicosocial que también fue cambiando.

Más consumo y situación de calle

“Si bien hay actualizaciones respecto del marco legal, también va actualizándose la situación psicosocial. Antes estaban relacionadas a trastornos mentales severos, trabajábamos sobre eso, pero ahora tiene que ver más con el consumo y esto está generando cuestiones y escenarios nuevos en las provincias”, remarcó Beines y agregó que la presencia o el incremento de personas en situación de calle es un indicador del contexto actual.

“La vulnerabilidad ha aumentado, las personas en situación de calle son todo un indicador, y tiene que ver con la mayor accesibilidad al consumo, esto está generando escenarios nuevos. Lo que damos, son herramientas para tratar esta problemática, como también el caso del adicto al que hay que ir a buscar”, explicó Federico Beines.

“Hay casos en los cuales tienen familia o referentes afectivos, otros no tienen nada, y se observa una baja percepción del riesgo en el consumo”, señaló el profesional.