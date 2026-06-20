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Guale POLICIALES

Allanamiento por un robo a mano armada terminó con un detenido y secuestro de elementos clave

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado por la mañana durante un allanamiento realizado en el marco de una investigación por un robo con arma de fuego.

20 Jun, 2026, 20:14 PM
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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal alrededor de las 9:30, en una vivienda ubicada en inmediaciones de Juan Díaz y Gutenberg, por orden del Juzgado de Garantías y Transición N.º 1.

 

Según se informó, el sospechoso estaba siendo investigado por su presunta participación en el hecho delictivo y, durante el operativo, los efectivos secuestraron diversas prendas de vestir de interés para la causa y una llave de automóvil marca Volkswagen, elementos que serán incorporados a la investigación.

 

Además, por disposición verbal de la fiscal Natalia Céspedes, se ordenó la detención del hombre, quien fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

 

El allanamiento contó con la participación del Grupo Especial, personal de Comisaría Cuarta, Policía Científica y fue coordinado por el Jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública.

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