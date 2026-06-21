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Guale ACTO OFICIAL

Más de 500 alumnos de 4° harán la promesa de lealtad a la Bandera este lunes

La ceremonia oficial tendrá lugar a las 10 h, en la plaza Manuel Belgrano. Se invita a toda la comunidad a participar de este significativo encuentro patrio.

21 Jun, 2026, 19:17 PM
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El Gobierno de Gualeguaychú invita a las instituciones educativas, fuerzas armadas, de seguridad, civiles y a los vecinos de la ciudad a participar del acto oficial en conmemoración del 206° aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano y en homenaje a la Enseña Patria. La ceremonia formal se llevará a cabo este lunes, 22 de junio, a partir de las 10 h, en la plaza Manuel Belgrano.

 

Cabe recordar que la actividad, originalmente planificada para el pasado viernes, debió ser diferida debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la ciudad, priorizando el cuidado y la seguridad de los estudiantes, abanderados y el público en general que formarán parte del encuentro.

 

El acto contará con la presencia de autoridades municipales, escuelas y representantes de diversas organizaciones. Durante el desarrollo del mismo, se procederá al tradicional izado del Pabellón Nacional, la colocación de una ofrenda floral al pie del busto que evoca la figura del prócer, y se compartirán palabras alusivas a la fecha. Un momento emotivo se vivirá cuando, más de 500 alumnos de 4° grado de 16 instituciones educativas de la ciudad realicen la tradicional promesa de lealtad a la bandera.

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