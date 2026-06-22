Hay alerta amarilla por bajas temperaturas en gran parte de la provincia

Los departamentos que estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud son: La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia, Colón, Villaguay, Paraná, San Salvador, Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala, Diamante y Nogoyá.

Recomendaciones

Evitar exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.)

Mantener la casa calefaccionada de forma segura.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

En caso de ser afectados por el frío, no te automedicarse, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano.

Si tienen medicación recetada mantener el plan de acción actualizado.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

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