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Guale PARO

Agmer convocó a un paro este miércoles

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) anunció un paro para el 24 de junio, en reclamo de una convocatoria del Gobierno provincial para discutir salarios y tras considerar insuficientes los resultados de la paritaria.

22 Jun, 2026, 10:24 AM
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La jornada de paro coincidirá con el plan de acción impulsado por la Multisectorial en rechazo a la reforma previsional, para cuando se prevén movilizaciones en distintos puntos considerados estratégicos de la provincia.

 

El gremio docente mayoritario calificó como “fracaso” al resultado de la paritaria del mes de mayo “donde solo se otorgaron sumas que desconocen el proceso inflacionario y el atraso de nuestros sueldos”, advirtió.

 

Recordó además que días atrás había exigido respuestas al Gobierno provincial tras la publicación de los nuevos índices de inflación y ante “el incesante paso de los días sin que el gobierno provincial nos convoque a discutir salario ni adecue al mismo para que éste se aproxime a garantizarnos niveles de vida dignos”.

 

El gremio manifestó que es “urgente e impostergable” una discusión salarial que aborde “la precaria situación de nuestro salario” y advirtió que el empobrecimiento de los trabajadores docentes, el alto nivel de endeudamiento de activos y jubilados, el pluriempleo y la sobrecarga laboral configuran un escenario que consideran “insostenible”.

 

“Sumado a esto la amenaza de reforma previsional que empobrecerá aún más a las y los trabajadores y jubilados”, añadieron.

 

Entre los principales reclamos planteados por Agmer se encuentran la urgente convocatoria a discutir salarios, el rechazo a la reforma previsional, el aumento de las partidas destinadas a comedores escolares y una mayor inversión en infraestructura escolar. (APFDigital)

 

Foto: La Lucha en la calle

 

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