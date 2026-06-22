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Guale POLICIALES

Rescataron a un hombre con quemaduras tras un incendio en una vivienda

Un hombre de 59 años resultó con quemaduras de consideración luego de un incendio registrado durante la noche del domingo en una vivienda ubicada sobre calle General Paz, donde debió ser rescatado por personal de Bomberos Voluntarios.

22 Jun, 2026, 10:01 AM
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Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron alertados por vecinos de que el morador permanecía en el interior del inmueble y presentaba dificultades de movilidad, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos y una ambulancia.

 

Una vez controlado el fuego y reducida la intensa presencia de humo, los bomberos ingresaron a la vivienda y localizaron al hombre en el sector del comedor, logrando ponerlo a salvo.

 

En el lugar recibió asistencia del personal de emergencias, que le suministró oxígeno antes de trasladarlo en ambulancia al hospital para una atención más compleja.

 

Según las primeras evaluaciones médicas, el paciente presentaba quemaduras de consideración en las extremidades inferiores y quedó internado en observación mientras se monitorea su evolución.

 

En el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal sanitario. Además, intervino Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

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POLICIALES EMERGENCIAS DOMINGO FUEGO INCENDIO VIVIENDA

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