Rescataron a un hombre con quemaduras tras un incendio en una vivienda

Al arribar al lugar, efectivos policiales fueron alertados por vecinos de que el morador permanecía en el interior del inmueble y presentaba dificultades de movilidad, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de Bomberos y una ambulancia.

Una vez controlado el fuego y reducida la intensa presencia de humo, los bomberos ingresaron a la vivienda y localizaron al hombre en el sector del comedor, logrando ponerlo a salvo.

En el lugar recibió asistencia del personal de emergencias, que le suministró oxígeno antes de trasladarlo en ambulancia al hospital para una atención más compleja.

Según las primeras evaluaciones médicas, el paciente presentaba quemaduras de consideración en las extremidades inferiores y quedó internado en observación mientras se monitorea su evolución.

En el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios y personal sanitario. Además, intervino Policía Científica, que realizará las pericias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

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