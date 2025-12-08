 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale POLICIALES

Llevaban más de 100 kilos de jabalí y fueron infraccionados

Dos hombres de 36 y 22 años fueron interceptados en un control policial y se pudo constatar que llevaban cortes cárnicos de dudosa procedencia. Se realizó un acta por infracción a la Ley de Caza

8 Dic, 2025, 12:26 PM

En horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 09:30, personal de Comisaría Quinta que realizaba tareas de recorrida jurisdiccional por ruta 42, antes del puente Méndez Casariego, observó un vehículo ocupado por dos hombres de 36 y 22 años de edad.

 

Ante la situación, el móvil policial procedió a interceptar el rodado en la intersección de Luis N. Palma y Boulevard de León, a fin de identificar a sus ocupantes. Durante el procedimiento, se pudo constatar que en el baúl llevaban varios cortes cárnicos de dudosa procedencia, y al ser consultados manifiestan que eran más de 100kg de Jabalí.

 

De inmediato se dio intervención al personal de DDR “El Potrero”, quienes realizaron el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial N° 4841 (Ley de Caza), junto con los trámites de rigor. Las actuaciones permanecen en curso.

 

Prensa Jefatura

Temas

POLICIALES

