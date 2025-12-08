Llevaban más de 100 kilos de jabalí y fueron infraccionados

En horas de la mañana de este lunes, alrededor de las 09:30, personal de Comisaría Quinta que realizaba tareas de recorrida jurisdiccional por ruta 42, antes del puente Méndez Casariego, observó un vehículo ocupado por dos hombres de 36 y 22 años de edad.

Ante la situación, el móvil policial procedió a interceptar el rodado en la intersección de Luis N. Palma y Boulevard de León, a fin de identificar a sus ocupantes. Durante el procedimiento, se pudo constatar que en el baúl llevaban varios cortes cárnicos de dudosa procedencia, y al ser consultados manifiestan que eran más de 100kg de Jabalí.

De inmediato se dio intervención al personal de DDR “El Potrero”, quienes realizaron el acta correspondiente por infracción a la Ley Provincial N° 4841 (Ley de Caza), junto con los trámites de rigor. Las actuaciones permanecen en curso.

Prensa Jefatura

Temas POLICIALES