En Concordia priorizan las causas por las picadas de motos

“Secuestramos motocicletas, armas de fuego, celulares desde donde convocan y hasta un trailer que estaban preparando con equipos de música y luces, trabajamos con la Municipalidad y la Justicia y hemos logrado reducir estos movimientos en masa, vamos a seguir iniciando causas”, destacó.

"Esto fue un puntapie, vamos a seguir haciendo allanamientos y abriendo causas", comentó el Jefe de Policía de dicha ciudad.