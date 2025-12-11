 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale CONCORDIA

En Concordia priorizan las causas por las picadas de motos

El jefe de Policía de Concordia, comisario mayor José María Rosatelli, informó en RADIO MÁXIMA que se inició una causa de oficio ante la reiteración de picadas de moto ilegales que se convocaban a través de redes sociales.

11 Dic, 2025, 10:04 AM

“Secuestramos motocicletas, armas de fuego, celulares desde donde convocan y hasta un trailer que estaban preparando con equipos de música y luces, trabajamos con la Municipalidad y la Justicia y hemos logrado reducir estos movimientos en masa, vamos a seguir iniciando causas”, destacó.

 

"Esto fue un puntapie, vamos a seguir haciendo allanamientos y abriendo causas", comentó el Jefe de Policía de dicha ciudad.

Temas

CONCORDIA MOTOS POLICÍA RADIO MÁXIMA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso