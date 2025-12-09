 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale ESTUDIANTES

Alumnos de la UCU presentan sus trabajos finales

Este jueves a las 19, en 25 de Mayo 1295, alumnos de cuarto año de la Licenciatura en Comercio Internacional de la UCU, realizarán la defensa de sus trabajos integradores finales 2025.

9 Dic, 2025, 13:59 PM

Se trata de proyectos para exportación de carne de búfalo y de miera de pino. Lo contaron en MÁXIMA el profesor Aníbal Sequeira y los alumnos Mateo, Manuela, Catalina, Martín y Gaspar.

 

“Es un trabajo donde los chicos integran los conocimientos de todos los años que vienen cursando, en un plan de exportación final, donde ellos eligen una empresa y le presentan el proyecto, se integran a la empresa, es parte del proceso de vinculación de los alumnos con las empresas”, explicó el profesor Sequeira.

 

“Pueden ser proyectos nuevos, o empresas que pueden desarrollar un nuevo producto o un nuevo mercado”, agregó.

 

En el caso de búfalos, la empresa ya exporta y se trabaja con un nuevo mercado. “Hay un corte que están dispuestos a pagar en el mercado israelí, investigamos otros países como Brasil y Vietnam”, indicó una de las alumnas que participó en el trabajo.

 

El otro proyecto es para exportación de miera de pino. En ese caso, los alumnos detectaron una posibilidad en el mercado portugués. “Portugal importa principalmente desde Brasil”, explicó uno de los estudiantes.

 

Otra de las alumnas agregó que “el clima de nuestro país, como en Brasil, destaca por sobre el resto”.

Temas

ESTUDIANTES PROYECTO TRABAJO

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso