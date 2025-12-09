Alumnos de la UCU presentan sus trabajos finales

Se trata de proyectos para exportación de carne de búfalo y de miera de pino. Lo contaron en MÁXIMA el profesor Aníbal Sequeira y los alumnos Mateo, Manuela, Catalina, Martín y Gaspar.

“Es un trabajo donde los chicos integran los conocimientos de todos los años que vienen cursando, en un plan de exportación final, donde ellos eligen una empresa y le presentan el proyecto, se integran a la empresa, es parte del proceso de vinculación de los alumnos con las empresas”, explicó el profesor Sequeira.

“Pueden ser proyectos nuevos, o empresas que pueden desarrollar un nuevo producto o un nuevo mercado”, agregó.

En el caso de búfalos, la empresa ya exporta y se trabaja con un nuevo mercado. “Hay un corte que están dispuestos a pagar en el mercado israelí, investigamos otros países como Brasil y Vietnam”, indicó una de las alumnas que participó en el trabajo.

El otro proyecto es para exportación de miera de pino. En ese caso, los alumnos detectaron una posibilidad en el mercado portugués. “Portugal importa principalmente desde Brasil”, explicó uno de los estudiantes.

Otra de las alumnas agregó que “el clima de nuestro país, como en Brasil, destaca por sobre el resto”.

