Ingresó por la fuerza a la casa de su ex pareja provocando daños y lesiones

Este domingo, a las 13:50 horas, personal de la Comisaría Cuarta intervino en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Gutemberg y Teresa Margalot, tras un aviso que alertaba que un masculino habría ingresado por la fuerza a la vivienda de su ex pareja.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos en la vereda por una mujer de 40 años, domiciliada allí, quien manifestó que su ex pareja, con quien existían medidas restrictivas previas, había regresado a la ciudad luego de residir aproximadamente dos años en Buenos Aires. Según relató, el hombre ingresó violentamente al domicilio, ocasionó daños en la vivienda y permaneció dentro junto a otra persona que lo acompañaba. La víctima indicó que, al intentar dialogar, el sujeto arrojó sus pertenencias a la calle y la agredió físicamente, tomándola del cuello y expulsándola por la fuerza.

Ante la presencia policial, el hombre se negó inicialmente a salir. Minutos después abrió la puerta profiriendo insultos hacia su ex pareja y hacia el personal actuante, situación que habilitó su aprehensión. La medida fue autorizada de manera telefónica por la Fiscalía de Género, evitando así la necesidad de solicitar una orden de allanamiento.

El aprehendido, un hombre de 43 años con antecedentes de intervenciones policiales, fue trasladado a Jefatura Departamental por los delitos de resistencia a la autoridad, violencia de género, lesiones y daños en la propiedad.

Se hará efectiva la recepción de la denuncia formal a la damnificada. La Fiscalía de Género fue informada en su totalidad sobre el procedimiento.

Prensa Jefatura

Temas VIOLENTO