Vecinos del barrio Alarcón reclaman más seguridad

Tienen un grupo de whatsapp con vecinos del barrio y la alerta se repite varias veces en el día: “cuidado andan caras raras o fulanito ya volvió a las andadas”, pese a estar atentos, los robos se repiten.

En diálogo con RADIO MÁXIMA, Silvia Barrios, comerciante y vecina del barrio Manuel Alarcón, ubicado en Urquiza al 2500, explicó que “hemos sido víctimas creo que casi todos acá en el barrio. Sobre todo, los autos que quedan afuera, cerrados y muchas veces con alarmas, los abren igual. A mi hija se lo abrieron, le robaron la batería y paquetes que tenía en el baúl, eran cosas que había comprado por internet, los retiró y ni siquiera los había abierto, que se los llevaron”, relató.

Silvia manifestó que en este caso el perjuicio para ella fue de unos 300 mil pesos: “hicimos la denuncia en Comisaría Sexta que tiene la jurisdicción, pero por hacerla nada más, porque ya sabemos que no vamos a recuperar nada, otros vecinos que dejan el auto afuera porque tampoco tienen garage ya ni quieren hacer la denuncia”, se lamentó.

En cuanto a si son personas conocidas, la vecina dijo que “se ven muchas caras raras, que no son de la zona y algunos que si, en realidad todos los vecinos de Urquiza al Oeste siempre estamos comentándonos los robos. Yo tengo local en la esquina que da a calle Urquiza y me rompieron la vidriera, aunque no alcanzaron a entrar, cuando te pasan estas cosas empezás a enterarte de los robos a los que viven más lejos del barrio también”.

Por último y en referencia a lo que piden, Silvia dijo que “buscamos tener una reunión con la gente de la Comisaría, del Consejo de Seguridad, para ver que podemos hacer y que respuestas nos pueden dar”.

