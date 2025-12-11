 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale FARER

Un gualeguaychuense presidirá la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

El gualeguaychuense Sergio Dalcol fue elegido como nuevo presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), que nuclea a las 16 sociedades rurales de la provincia.

11 Dic, 2025, 09:23 AM

Dalcol, en diálogo con RADIO MÁXIMA, destacó que “tenemos que lograr productos de altísima calidad y alto valor agregado, hay muchos mercados en el mundo”.

 

Entres las prioridades, mencionó “caminos, temas impositivos como ingresos brutos que no en todas las provincias se pagan y cuestiones de orden nacional, como infraestructura, puertos, vías de conexión, hidrovías, es decir achicar costos de comercialización, y ajustar detalles de protocolos sanitarias, pero el foco y las luces altas en la identificación de origen de la mercadería, porque el consumidor está dispuesto a pagar un peso más cuando se conoce el origen”.

 

"Cuando nosotros exportamos, hay detrás una provincia o un país, que le da un certificado de calidad en el sentido institucional", remarcó Dalcol.

 

"Siempre hablamos de una triple condición de sustentabilidad, se puede hacer una producción que sea viable económicamente, y que no sea sustentable a punto de vista ambiental, eso seguramente va a tener corto plazo o dure solo una generación. La condición de la sustentabilidad económica es lógica", comentó Dalcol.

 

FARER y Frigerio

Al ser consultado sobre el diálogo con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Dalcol dijo: "Muy bueno, con toda la línea del gobierno hemos tenido un excelente dialogo desde que empezó su gestión, entendimos que hemos sido escuchados, y que muchas veces se trabaja en forma silenciosa. Se nos llama siempre a discutir y nos dan soluciones que son posibles".

Temas

FARER PRESIDENTE ENTRE RÍOS RADIO MÁXIMA

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso