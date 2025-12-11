Un gualeguaychuense presidirá la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos

Dalcol, en diálogo con RADIO MÁXIMA, destacó que “tenemos que lograr productos de altísima calidad y alto valor agregado, hay muchos mercados en el mundo”.

Entres las prioridades, mencionó “caminos, temas impositivos como ingresos brutos que no en todas las provincias se pagan y cuestiones de orden nacional, como infraestructura, puertos, vías de conexión, hidrovías, es decir achicar costos de comercialización, y ajustar detalles de protocolos sanitarias, pero el foco y las luces altas en la identificación de origen de la mercadería, porque el consumidor está dispuesto a pagar un peso más cuando se conoce el origen”.

"Cuando nosotros exportamos, hay detrás una provincia o un país, que le da un certificado de calidad en el sentido institucional", remarcó Dalcol.

"Siempre hablamos de una triple condición de sustentabilidad, se puede hacer una producción que sea viable económicamente, y que no sea sustentable a punto de vista ambiental, eso seguramente va a tener corto plazo o dure solo una generación. La condición de la sustentabilidad económica es lógica", comentó Dalcol.

FARER y Frigerio

Al ser consultado sobre el diálogo con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Dalcol dijo: "Muy bueno, con toda la línea del gobierno hemos tenido un excelente dialogo desde que empezó su gestión, entendimos que hemos sido escuchados, y que muchas veces se trabaja en forma silenciosa. Se nos llama siempre a discutir y nos dan soluciones que son posibles".