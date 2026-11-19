Sin embargo, los inconvenientes continuaban este jueves, en medio de las altas temperaturas y con casi 700 internos alojados en la Colonia Penal El Potrero.

Por MáximaOnline.

La llegada de las altas temperaturas encendió una nueva señal de preocupación en la Unidad Penal N.º 9, Colonia Penal El Potrero, de Gualeguaychú.

Los problemas registrados en la bomba de agua del establecimiento obligaron a solicitar la colaboración de los Bomberos Voluntarios. El domingo pasado, una unidad del cuartel se hizo presente en la cárcel para llenar el tanque que abastece a los distintos pabellones de la unidad penitenciaria.

Sin embargo, lejos de tratarse de una situación completamente solucionada, los inconvenientes continuaban este jueves. La falta de agua persistía mientras las temperaturas elevadas comenzaban a hacerse sentir con mayor intensidad.

El episodio genera serios interrogantes sobre el estado de la infraestructura y la capacidad de respuesta de un establecimiento penitenciario que alberga a casi 700 personas privadas de la libertad.

El agua no es un servicio accesorio dentro de una cárcel: es una necesidad indispensable para la higiene personal, la limpieza de los sectores de alojamiento, la preparación de alimentos y el funcionamiento cotidiano de la institución.

Con temperaturas elevadas, cualquier interrupción o insuficiencia en el suministro puede agravar las condiciones de convivencia y generar dificultades tanto para la población carcelaria como para el personal penitenciario que cumple funciones diariamente.

La intervención de los Bomberos Voluntarios permitió colaborar ante una necesidad urgente el domingo, pero que los problemas continúen varios días después plantea una pregunta inevitable: ¿por qué una unidad penitenciaria de estas dimensiones debe depender de un operativo externo para garantizar el abastecimiento de agua?

UNA CÁRCEL QUE NECESITA RESPUESTAS

La UP9 atraviesa una etapa en la que se acumulan interrogantes sobre su funcionamiento, sus controles, la infraestructura y las condiciones en las que trabajan sus agentes.

Ahora, los inconvenientes con la bomba de agua y la persistencia del faltante suman otro capítulo a una realidad que merece explicaciones y respuestas de las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

La conducción de la unidad y la Dirección General del organismo tienen por delante el desafío de garantizar servicios esenciales que no pueden quedar sujetos a soluciones de emergencia.

Porque detrás de cada problema de infraestructura hay personas: internos, trabajadores penitenciarios y familias que esperan que el sistema funcione.

El acceso al agua potable no puede depender de la llegada de los bomberos ni de soluciones transitorias. En una cárcel con casi 700 internos, el abastecimiento debe estar garantizado todos los días. El calor aprieta, los problemas persisten y la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién se hace responsable de garantizar el agua en la UP9?