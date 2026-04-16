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Guale POLICIALES

Intentó robar en un boliche, cayó del techo y un policía terminó herido

Un hombre de 44 años fue detenido en la madrugada de este jueves tras intentar ingresar a robar en el boliche Bummper Disco, en la zona de Rocamora y Maestra Piccini, en un operativo que además dejó a un policía con lesiones de gravedad.

16 Abr, 2026, 20:09 PM

El hecho ocurrió alrededor de la 01:30, cuando el sereno del local, de 29 años, detectó a través de las cámaras de seguridad la presencia de un intruso dentro del predio. Según se informó, el individuo había accedido tras trepar un tapial lindero desde un lavadero y luego forzar un portón de emergencia.

 

Al advertir la llegada de la Policía, el sospechoso escapó hacia el techo del boliche, lo que dio lugar a un operativo cerrojo con participación de móviles de distintas dependencias.

 

Durante la persecución, el hombre se arrojó desde el techo hacia la vereda, desde una altura cercana a los cinco metros, donde fue reducido y detenido.

 

En paralelo, uno de los efectivos que participaba del operativo también cayó desde el techo luego de que cediera una estructura de chapa, precipitándose desde más de tres metros. El policía fue trasladado al Hospital Centenario, donde se le diagnosticó fractura de tobillo izquierdo y otros golpes, considerados de carácter grave.

 

Por disposición de la Fiscalía de Propiedad, el detenido fue trasladado bajo custodia al hospital, donde quedó en observación y posteriormente a disposición de la Justicia.

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