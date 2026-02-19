Dispar adhesión al paro en Gualeguaychú

El paro dispuesto para este jueves, tuvo un acatamiento dispar en Gualeguaychú. El poco movimiento se notó en el centro en una mañana lluviosa.

La medida se sintió en el transporte urbano, ya que por el paro de trabajadores no circularon los colectivos de las empresas Santa Rita, Buses Gualeguaychú y El Verde.

El paro de este jueves tuvo impacto en los bancos Credicoop, Francés y Galicia, pero los restantes trabajaron con normalidad.

La medida de fuerza también alcanzó a los empleados de la Cooperativa Eléctrica.

Los centros de pago y cajeros funcionan normalmente, los comercios todos abiertos y también con normalidad oficinas como ATER y OSER.