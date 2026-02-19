Buscan a un joven de 23 años que salió el lunes a buscar trabajo y no regresó

“Este miércoles salimos a recorrer por Concepción del Uruguay, Urdinarrain, Caseros…recorrimos la zona por donde pudo haber ido a pedir trabajo, ya que él tiene carnet profesional para manejar camiones. A él se le había roto el celular”, explicó la madre.
La familia recibió datos desde distintas ciudades y pidió a la comunidad brindar solo datos concretos. El teléfono para comunicarse es 3446 300967.
Rosa aseguró que Brian estaba deprimido por no tener trabajo y que habría viajado a dedo hacia Concepción del Uruguay. La denuncia ya fue radicada en Caseros.
Según relató su madre, el joven salió de su casa con la intención de buscar trabajo. “Me dijo: me voy a ir y hasta que no consiga trabajo, no vuelvo”, contó.
El joven vestía remera negra y pantalón verde aceituna, y no llevaba teléfono celular, lo que dificulta el contacto. La familia cree que podría haberse trasladado haciendo dedo.
“El primer dato que nos dieron fue por la ropa y el bolso. Le pasaron información a un amigo de mi hijo, que es camionero, y por eso salimos”, explicó.
Según pudieron reconstruir, el joven habría estado con una persona fuera de Gualeguaychú y manifestó que se dirigía hacia Concepción del Uruguay. También trascendió que estuvo en Colón, donde habría consultado por trabajo.
“Quiero creer que por vergüenza no pide prestado un teléfono, conoce mi número de memoria”, sostuvo Rosa, quien agregó que no existían problemas familiares.
“Estaba muy deprimido porque no tenía trabajo. Hace unos veinte días que estaba desocupado. Él decía que ya era mayor de edad para vivir con nosotros, pero con mi pareja tenían buena relación”, subrayó.