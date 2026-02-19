 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Guale LIMPIEZA

Tras el movimiento turístico del finde largo, Higiene Urbana removió 50 camiones de basura

La municipalidad llevó adelante un operativo a través de Higiene Urbana durante el fin de semana largo, con el objetivo de sostener la limpieza y el orden en los sectores de mayor circulación y concentración de público.

19 Feb, 2026, 10:37 AM

Entre el viernes y el martes se retiraron residuos mediante 50 camiones en total. De ese volumen, 20 camiones correspondieron al área del Corsódromo, entre el Entierro del Carnaval y las noches de desfile, mientras que los 30 restantes trabajaron en Costanera, zona de boliches, Camino de la Costa y otros puntos de alta concurrencia.

 

El dispositivo contó con la participación de 56 trabajadores y fue coordinado por Higiene Urbana, con la colaboración de las direcciones de Obras Públicas y Espacios Verdes.

 

Dentro del Corsódromo se dispusieron dos camiones y maquinaria de Obras Públicas para garantizar la limpieza inmediata del predio. En los sectores externos se desplegaron cinco camiones y dos máquinas cargadoras para atender la demanda generada por el intenso movimiento turístico y recreativo.

